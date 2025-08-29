Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (4:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Очень здорово, когда забиваешь гол в такую жару с первого шанса. Мои ребята не остановились, хотели забивать еще. Так и вышло. Настраивались играть внимательно с первых минут, потому что в предыдущих матчах были с этим проблемы. Благодарность команде за то, что в такую жару они сосредоточились, боролись и играли на победу. Были шансы забить еще, но сейчас трудно играть с любой без исключения командой в УПЛ. Все хотят проявить себя. «Полтава» тоже шла вперед, поэтому им тоже можно сделать комплимент.

Мне нравится, когда мы играем и вертикально. Это не всегда получается. Если на доске все выходит и выходит потом в игре, значит что-то мы делаем правильно. До этого у нас было много моментов в матчах. И в пустые не забивали, и один на один. Поэтому сегодня настраивались очень серьезно. Благодарность команде. Хотим дальше прогрессировать.

Замены лидеров? Я хотел дать шанс и игрокам, которые выходят на замену. Им нужно тоже набирать форму, игровой тонус и настрой именно через игры. Попара полтора месяца пропустил. Мичин - мозг команды. Поэтому решили поберечь их немного. Сейчас будет большая пауза. Планируем сыграть контрольный матч. Хотим посмотреть и на других игроков нашей команды.