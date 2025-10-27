У меня было два повреждения – разрыв приводящей мышцы и повреждение передней поверхности бедра. А когда поехал в Турцию, там у меня было отравление, поэтому пропустил игру с «Самсунспором». Но сегодня поговорил перед игрой с тренером, он мне доверился, и я сыграл.

Можно ли было сделать ротацию после 3:0 с учетом матчей с «Шахтером»? Я не играл последние игры, месяц пропустил. Мне было трудно, ведь я еще не был в лучшей физической форме.

Ярмоленко, думаю, тоже хочет играть каждый матч. Мы видим по его эмоциям, что он не очень доволен, когда его меняют. Он любит футбол. Возможно, сегодня особенно некому было сыграть на позиции вингеров... Лично мне, например, очень хорошо, что сыграл все 90 минут. Нужно было действовать немного осторожнее, чтобы не получить красную карточку, потому что у меня уже было предупреждение. Но я рад, что меня ничего не беспокоит на данный момент.

Комбинация с Ярмоленко? Да, ведь мы все футболисты. С таким игроком, как Ярмоленко, можно с закрытыми глазами играть. Знаешь, что если отдаешь пас, он тебе вернет точно в ноги. Мне было очень приятно ассистировать такому игроку, как он. Я очень рад, что он тоже вернулся к нам после болезни, сыграл, хотя и не на своей позиции, но очень качественно. Приятно находиться с ним на поле.

Чувствуется конкуренция на позиции вингера. Но вы же понимаете, что мы играем в «Динамо». В позапрошлом году не было конкуренции, были только, Ярмоленко, Волошин и я, другие болели. В целом по одному человеку на позицию. Конечно, прикольно играть все матчи, но я понимаю, что в таком клубе, как «Динамо», всегда будет конкуренция. Если не будешь показывать уровень, придет тот, кто будет. Сюда очень много ребят хотят попасть. Можете спросить у ребят из «Кривбасса». У них много работы впереди, желаю, чтобы они почувствовали, как это – играть в таком клубе. Это нормально, что есть конкуренция, ребята молодые.

Мы уже немного старше, немного опытнее. Приходят молодые ребята, как Волошин, Шола. Я в очень хороших отношениях и с ними, и с Андреем Ярмоленко, поэтому рад, когда у них получается игра. Вижу, как Назар Волошин меня обнимает, радуется за меня. Так что это здоровая конкуренция, которая и меня, и его будет двигать вперед.

У Ярмоленко летом заканчивается контракт, не знаю, будет ли он спортивным директором или нет, и вообще, кем будет, но это очень хороший, добрый человек, который очень много помогает, как на поле, так и вне его. Интересно расспросить его о каких-то историях в течение его футбольной карьеры. Его роль очень велика. Сегодня он говорил речь перед матчем, когда победили «Шахтер», тоже говорил. Я не знаю, как это работает (улыбается). Он умеет находить слова, которые внутри команды что-то переключают.