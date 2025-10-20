Суперкомпьютер определил фаворита АПЛ после восьми туров
Аналитики Opta спрогнозировали чемпионскую гонку
Аналитическая компания Opta с помощью суперкомпьютера подсчитала вероятность победы команд Английской Премьер-лиги в текущем сезоне.
После восьми туров фаворитом чемпионата стал лондонский Арсенал. Вероятность триумфа команды Микеля Артеты оценивается в 51,74%.
Главным конкурентом "канониров" аналитики считают Ливерпуль, который под руководством Арне Слота имеет 21,61% шансов на чемпионство.
Третью позицию в прогнозе занял Манчестер Сити — 16,7%.
На данный момент после восьми туров Арсенал лидирует в турнирной таблице с 19 очками, Манчестер Сити имеет 16 и располагается вторым, а Ливерпуль с 15 очками — третий.
