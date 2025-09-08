Один из тренеров национальной сборной Азербайджана Рашад Эюбов накануне матча отбора чемпионата мира-2026 против Украины рассказал о задачах команды и её подготовке.

Мы провели тренировку согласно плану. Наша главная задача в сжатые сроки – поднять боевой дух. Посмотрим, насколько нам это удалось, завтра. Наша основная цель – поднять психологический настрой команды. В качественном плане команда молодая. Мы не думаем, что один игрок выйдет и сделает что-то выдающееся. Я верю, что нам по силам, и в этом плане мы увидим хорошую игру, – сказал Эюбов.

Ранее сборная Азербайджана неудачно стартовала в отборочном турнире, уступив Исландии с разгромным счетом 0:5.

Напомним, что матч Азербайджан – Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

За день до матча с Украиной ассоциация футбола Азербайджана уволила главного тренера команды Фернанду Сантуша.