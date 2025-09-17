Тренер Тоттенхэма оценил свой успешный дебют в Лиге чемпионов
Ранее бывший наставник Егора Ярмолюка работал максимум на уровне Лиги Европы
около 2 часов назад
Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк после победы в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Вильярреала (1:0) высказался по поводу своего дебюта в главном еврокубке. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Надо учиться радоваться каждой победе, достойно оценивать каждую из них. Думаю, сегодня на поле было много хорошего. Мы хорошо оборонялись и не позволили сопернику многое сделать.
В атаке мы не были в ударе. Во втором тайме, безусловно, был период, когда ребята как будто решили дать поиграть Вильярреалу и посмотреть, что из этого выйдет. В целом это была очень равная игра, в которой мы оказались немного лучше.
