Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк после победы в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Вильярреала (1:0) высказался по поводу своего дебюта в главном еврокубке. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Надо учиться радоваться каждой победе, достойно оценивать каждую из них. Думаю, сегодня на поле было много хорошего. Мы хорошо оборонялись и не позволили сопернику многое сделать.

В атаке мы не были в ударе. Во втором тайме, безусловно, был период, когда ребята как будто решили дать поиграть Вильярреалу и посмотреть, что из этого выйдет. В целом это была очень равная игра, в которой мы оказались немного лучше.