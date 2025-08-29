Главный тренер Шахтёра Арда Туран подробно проанализировал победу в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта (2:1) и оценил кадровую ситуацию в команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я считаю, мы хорошо начали игру: владели мячом, но у нас были определенные проблемы со скоростью движения мяча, организацией и позиционированием. Конечно, это было непросто, ведь «Серветт» очень хорошо защищался, а еще во время игры шел сильный дождь. Во втором тайме мы пропустили гол после перехода, и нам было обидно, потому что мы работали над этим и имели противодействие. Затем нам удалось сохранить спокойствие и отыграться. Нашим планом было уберечь Кауана Элиаса на оставшуюся часть матча, а также использовать сильные стороны Педриньо, когда он выйдет на поле.

Я считаю, что судьи провели очень хороший матч. В жизни я в основном агрессивный человек, я так веду себя, когда защищаю своих игроков. Но сегодня я особо не возражал. Мы общались с испанскими арбитрами. Что касается менеджера из моей команды, Виталия, который получил красную карточку, я не считаю, что он ее заслуживал. Это было слишком строгое решение, но такие вещи бывают в футболе.

Знаете ли вы, откуда «Серветт» попал в этой квалификации? Из Лиги чемпионов. Я считаю, у них отличный тренер. Сегодня они прекрасно защищались при поддержке своих болельщиков под сильным ливнем. Я не согласен с тем, что вы только что сказали. В отборе на Евро-2008 я проиграл Мальте и добился очень трудной победы над Андоррой.

Если в футболе не делать правильных вещей, выиграть невозможно. В первой встрече с «Ильвесом» мы победили 6:0, а во второй уже не смогли выиграть. Я действительно уважаю соперника, и их стратегия на поле была хорошей, но иногда футбол просто жестокий. Поэтому я не согласен с тем, что вы сказали. Считаю, мы сделали сегодня большую, прекрасную работу, и я горжусь своими игроками. А команде «Серветт» и их тренеру желаю успехов в будущем, ведь это команда, которую мы очень уважаем вместе с их наставником. И по уровню сегодняшнюю игру тоже можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов.

Против такой плотной защиты у нас есть атакующие решения. Иногда мы выходим со схемой 4–1–5 или 3–1–6 или 3–2–5, но наши трое игроков всегда расположены в третьей зоне атаки. Конечно, у нас есть определенные планы, но именно в третьей зоне, в финальной трети, они могут использовать свои таланты и свободу. Я хочу, чтобы сначала был по одному игроку в каждом коридоре и чтобы они занимали правильные позиции, показывая реакцию на потерю мяча в нападении и защите. Конечно, футбол — это игра, которая прекрасна благодаря таланту: когда делаешь отличный удар или прокидываешь между ног, это красиво. Но наиболее важным является верность нашей системе, игре в пас и реакции.

Педро Энрике и Очеретько? Я еще не поговорил с врачом. Будет длинное путешествие, около 10 часов, чтобы добраться до Львова, а в воскресенье нас ждет матч. Конечно, здоровье моих игроков для меня на первом месте, но мы провели две игры по 120 минут и имели около восьми-девяти поединков в августе. Мы прошли через этот сложный период. Пытаемся свести количество травм к минимуму, но на данный момент, считаю, предотвратить их кажется невозможным.