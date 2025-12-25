Ветеран ВСУ, который пережил тяжелое ранение, Олег Симороз в социальной сети X отреагировал на вручение благодарности от ТЦК и СП бывшему полузащитнику Динамо Александру Алиеву.

Экс-футболиста киевского «Динамо», алкоголика Александра Алиева, у которого «военная служба» - это раки и баня, наградили отличием ТЦК. В перерывах между управлением в нетрезвом состоянии своим Mercedes Gelandewagen, Саша Алиев переносит тяготы «военной службы» в столичных банях в компании другого скандального футболиста «Динамо» Артема Милевского, к ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь «тяжелой артиллерии» в виде крепких напитков.

К слову, Миля «каким-то образом» тоже избегает призыва по мобилизации, хотя кроме белорусского, имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета. И все это максимально не смешно, учитывая, что Алиев продолжает фиктивную военную службу, на этот раз в военной части А4273 - это 105-я отдельная бригада ТрО ВСУ (Тернопольщина), боевая бригада, если что, и они точно не заслуживают на то, чтобы их имя порочил какой-то алкоголик.

И несмотря на то, что все видят, как он гуляет у себя в Instagram по барам, как в Киеве его решением суда лишили водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения, Варашский районный ТЦК (Ровенская область) не придумал ничего лучше, как наградить этого осетра «благодарностью», ну это же надо додуматься до такого, хотя, если уж ему УБД дали, то что тут говорить о какой-то благодарности…

В который раз обращаю внимание Командования Вооруженных Сил Украины на этого, прости Господи, солдата Алиева. Не может у нас один солдат 160 дней проводить на позиции без ротации, а другой пить пиво и есть раки, после чего сладко спать дома. Прекратите этот фарс. Разберитесь с мазанными в подразделениях, ведь это деморализует в первую очередь действующих боевых.