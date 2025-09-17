Сергей Стаднюк

Номинально домашний матч молодежной сборной Украины против Венгрии состоится в Словении. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Встреча квалификации на Евро-2027 (U-21) Украина – Венгрия, которая запланирована на 10 октября (начало – в 18:00 по местному времени), пройдет в словенском городе Мурска-Собота. Игру примет стадион «Фазанерия». Эта арена способна вместить на своих трибунах 4 500 зрителей.

Ранее молодежная сборная Украины успешно стартовала в отборе, разгромив сверстников из Литвы в Друскининкае со счетом 4:0. После безголевого первого тайма украинцы полностью контролировали события после перерыва: Кревсун открыл счет, затем Корнийчук удвоил преимущество, Синчук реализовал пенальти, а финальную точку поставил Гаджиев.

Однако вингер уже не поможет команде Дмитрия Михайленко из-за страшной травмы.