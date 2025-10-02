Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас рассказал о будущем лидера команды Андрея Ярмоленко.

Мы очень ценим Андрея. У него огромный опыт как игрока. Он был в разных клубах и чемпионатах, но сегодня он футболист. Поэтому говорить, когда он займет должность спортивного директора или другую позицию, не очень уместно сейчас. Он вместе с командой сосредоточен именно на достижении спортивных результатов. Насколько мне известно, у президента с Андреем была договоренность относительно его будущего в клубе, но давайте закончим сезон – тогда вернёмся к этому вопросу.

Отношения с Шовковским? Мне кажется, что на этот счет уже давно всё было сказано. Главный тренер публично говорил, что никакого конфликта у них с Андреем нет. Напротив, между ними сейчас очень уважительные отношения, как между тренером и ключевым игроком нашего клуба. Иначе быть не может. Поэтому, честно говоря, даже не вижу смысла возвращаться к этому кейсу, – рассказал Бриф в интервью ua.tribuna.com.