В Динамо перед стартом в Лиге конференций чётко высказались относительно будущего Ярмоленко
Изменились ли планы руководства относительно пока ещё футболиста киевлян?
около 2 часов назад
Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас рассказал о будущем лидера команды Андрея Ярмоленко.
Мы очень ценим Андрея. У него огромный опыт как игрока. Он был в разных клубах и чемпионатах, но сегодня он футболист. Поэтому говорить, когда он займет должность спортивного директора или другую позицию, не очень уместно сейчас. Он вместе с командой сосредоточен именно на достижении спортивных результатов. Насколько мне известно, у президента с Андреем была договоренность относительно его будущего в клубе, но давайте закончим сезон – тогда вернёмся к этому вопросу.
Отношения с Шовковским? Мне кажется, что на этот счет уже давно всё было сказано. Главный тренер публично говорил, что никакого конфликта у них с Андреем нет. Напротив, между ними сейчас очень уважительные отношения, как между тренером и ключевым игроком нашего клуба. Иначе быть не может. Поэтому, честно говоря, даже не вижу смысла возвращаться к этому кейсу, – рассказал Бриф в интервью ua.tribuna.com.
Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.
