Сергей Разумовский

Сборная Исландии завершила все приготовления к матчу заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины. Тренерский штаб Арнара Гуннлейгссона в последнюю минуту дозаказал в национальную команду молодого 21-летнего полузащитника Эгерта Гудмундссона, который отметился яркой игрой в последних матчах молодежной сборной, он выступает за шведский Эльфсборг, сообщает пресс-служба УАФ.

Таким образом наставник исландцев перед игрой с Украиной имеет в своем распоряжении 25 исполнителей.

🇮🇸 Состав сборной Исландии

🧤 Вратари: Элиас-Раффн Олафссон (Мидтьюлланн, Дания), Хакон Вальдимарссон (Брентфорд, Англия), Антон Эйнарссон (Брейдаблик).

🛡 Защитники: Логи Томассон (Самсунспор, Турция), Даниэль Гретарссон (Сеннерьюске, Дания), Гьордур Магнуссон (Левадиакос, Греция), Сверрир Ингасон (Панатинаикос, Греция), Виктор Пальссон (Горсенс, Дания).

🧠 Полузащитники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Бьярки Бьяркассон (Венеция, Италия), Гисли Тордарсон (Лех, Польша), Исак Йоханнессон (Кельн, Германия), Андри Бальдурссон (Касымпаша, Турция), Стефан Тордарсон (Престон, Англия), Кристиан Глинссон (Твенте, Нидерланды), Йоханн Гудмундссон (Аль-Дафра, ОАЭ), Хакон Харальдссон (Лилль, Франция), Йон Торстейнссон (Герта, Германия), Микаэль Эллертссон (Дженоа, Италия), Микаэль Андерсон (Юргорден, Швеция), Эгерт Гудмундссон (Эльфсборг, Швеция).

🎯 Нападающие: Бриньйоульфюр Виллумссон (Гронинген, Нидерланды), Андри Гудьонссен (Блэкберн, Англия), Даниэль Гудьонссен (Мальме, Швеция), Альберт Гудмундссон (Фиорентина, Италия).

Следить за всеми перипетиями вокруг матча шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в воскресенье, 16 ноября, на странице события Украина – Исландия на Xsport. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее мыслями о игре поделился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

