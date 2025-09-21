Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен подвел в эфире УПЛ ТВ итоги матча шестого тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (5:4).

У меня никогда не было такого матча с таким результатом. Возможно, такое случалось более 20 лет назад, когда я еще работал в детском футболе – тогда такое было немного чаще. У нас была тяжелая неделя: хороший матч против Полесья, который мы проиграли, а также игра в Кубке с нашим инцидентом и сегодняшняя игра.

Я думаю, мы потеряли много энергии на путешествия. После перерыва мы получили мощный заряд энергии, когда забили гол и сделали счет 5:2. Итак, в конце этой недели я хочу выразить большую благодарность команде и всем, кто работает рядом с ней – у нас была действительно долгая неделя. Это вылилось в то, что у нас была энергия в атаке, а вот в обороне ее уже не хватало. В этом и было видно, что неделя была тяжелой.

Когда мы были у поля, у нас сложилось впечатление, что было несколько ситуаций с офсайдами, на которые не отреагировали. Также, если посмотреть на голы, после одного из которых Супряга получил травму – я считаю, что там был фол против защитника. VAR не отреагировал. Когда я пересмотрел видео, то убедился, что это был фол.

Также мы должны признать, что в некоторых других моментах мы тоже были неправы, а лайнсмен – прав. У него был непростой вечер со мной за спиной, но ничего. Это та энергия, которую нужно было вложить в игру, чтобы добиться успеха.