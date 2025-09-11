Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о эпизоде с Владиславом Ванатом в матче второго тура квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина (1:1). Главный рефери Василис Фоттиас сначала назначил пенальти после падения форварда «сине-желтых», но после просмотра VAR отменил свое решение.

Это 100% пенальти. Элементарный фол, соперник рукой дернул Ваната на скорости за плечо. Мне странно, почему арбитр после просмотра ВАР изменил свое решение. Что тут скажешь – скандальное решение.

Чем его можно объяснить? Сейчас ввели такой термин, как недостаточный контакт. Это руководители судейского корпуса, наверное, для себя придумали, чтобы можно было оправдать свои решения. Ну как недостаточный контакт? Ванат набирает скорость, входит в штрафную площадку, а его банально дергают за плечо и он теряет координацию движения, – заявил Ступар в комментарии Sport-express.ua.