Ярмоленко оценил свою игру на позиции центрального нападающего
Шовковский решил поэкспериментировать в матче против Кривбаса – в результате ветеран оформил 115-й для себя гол в чемпионатах Украины
около 1 часа назад
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался по поводу выхода на позиции центрального нападающего в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (4:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
С годами мне комфортно играть на любой атакующей позиции – слева, справа, под нападающими, нападающим. Поэтому никаких проблем нет.
Также Ярмоленко ответил, знает ли он о том, что его гол в матче стал 115-м в чемпионатах Украины, а также поделился ощущениями от первого мяча в 36-летнем возрасте.
Честно говоря, нет, спасибо. Так же, как и в 19 😁.
Ранее стало известно, когда Динамо сыграет против Колоса в областном дерби.