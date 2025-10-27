Сергей Стаднюк

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался по поводу выхода на позиции центрального нападающего в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (4:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

С годами мне комфортно играть на любой атакующей позиции – слева, справа, под нападающими, нападающим. Поэтому никаких проблем нет. Андрей Ярмоленко

Также Ярмоленко ответил, знает ли он о том, что его гол в матче стал 115-м в чемпионатах Украины, а также поделился ощущениями от первого мяча в 36-летнем возрасте.

Честно говоря, нет, спасибо. Так же, как и в 19 😁. Андрей Ярмоленко

