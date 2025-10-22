Украинский защитник Пари Сен-Жермен Илья Забарный получил одну из самых низких оценок за всю историю портала Flashscore.com после матча 3-го тура Лиги чемпионов против Байера (7:2).



flashscore.ua



За 37 сыгранных минут Илья получил оценку 3,3. На портале Sofascore его результат немного выше — 5,4.

Забарный дважды сфолил в первом тайме, и в обоих эпизодах арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ. После второго нарушения на 37-й минуте защитник получил прямую красную карточку.

Уже после удаления украинца парижане забили три гола за семь минут, окончательно сняв вопрос о победителе матча.