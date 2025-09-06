Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч против Франции (0:2) в первом туре отборочного цикла ЧМ-2026.

– Почему не удалось дожать соперника, хотя очень старались?

– Сегодня была тяжелая игра, но интересная. Нужно понимать, что когда есть момент, надо забивать. В таких матчах много стопроцентных моментов не будет.

Не забили, могли, есть над чем работать, как всегда. Проанализируем и будем двигаться вперед. У нас следующая игра очень важная. У нас осталось три дня, поэтому восстанавливаемся и работаем.

– Ставили ли вы акцент именно на второй тайм?

– Конечно, сначала мы не делали акцент на какой-либо тайм. Но это футбол, может случиться что угодно.

В первом тайме, я считаю, сыграли хорошо, во втором уже стали играть еще увереннее, имели хорошие моменты, но просто не забили. Соперник забил второй мяч, и уже стало трудно отыграться.

Но сегодня действительно была команда. Все боролись, создавали хорошие моменты. Но, как я сказал, есть над чем работать. Я думаю, что в следующем матче нужно уже решать.

– Что в перерыве сказал Сергей Станиславович, что так побежали?

– Ничего особенного. Что мы хорошо оборонялись, но надо выходить более агрессивно вперед и играть на атаке, завершать атаки – то, что мы и делали во втором тайме, – сказал Забарный.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет в Баку 9 сентября против Азербайджана. Азербайджанцы в первом туре отбора на ЧМ-2026 уступили Исландии (0:5).

Также, Илья Забарный был признан болельщиками Львом матча Украина - Франция.