Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал результаты команды в товарищеских матчах перед стартом Евро-2026 против Португалии. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Мы играли с чемпионами Европы на их площадке, и было видно, что они были очень нацелены на победу. Мы старались им противостоять. В первой игре у нас это неплохо получалось, мы были более конкурентоспособны – счет по игре, на мой взгляд. На вторую игру мы немного изменили сочетание игроков. Мы тоже старались добиться положительного результата, но не совсем получилось. Но я благодарю ребят за то, с каким вдохновением они играли.

Да, были ошибки, и во второй игре португальцы нас наказали за них – практически за каждую ошибку карали. Счет рос, но даже при счете 0:4 мы не опустили руки, продолжали играть, забили два гола. Поэтому я думаю, что это очень полезные игры, и очень хорошо, что мы сыграли с такой командой накануне чемпионата Европы. Проанализируем, сделаем выводы. Всё нормально, движемся дальше.