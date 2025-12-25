Главный тренер сборной Украины Александр Косенко отреагировал на похвалу от наставника сборной Португалии Жоржа Браза после двух очных спаррингов. Слова специалиста передает пресс-служба АФУ.

Якби він навіть не сказав теплі слова, я все одно сказав би, що на мою думку це один з найкращих тренерів світу. Він це довів своєю працею, своїм фундаментальним підходом. Я вважаю, що розвиток португальського футзалу – це левова частка його наполегливої праці. Він дуже вдумливий, дуже сильний тренер з усіх сторін – і тактично, і психологічно. Думаю, що не тільки я так вважаю – майже всі так вважають.

Я дуже вдячний за те, що як він відгукується про нашу збірну. Дуже приємно, але ми все одно не почиваємо на лаврах. Ми розуміємо, що ми дуже підняли планку і нам потрібно тримати її, потрібно ще більше працювати – не тільки гравцям, а й тренерам, функціонерам, всім-всім, бо не тільки на гравцях лежить відповідальність за результат. Ми це розуміємо і будемо надалі працювати, робити все від нас залежне.

Ці слова – це поштовх до ще більш ретельної праці. Ми хочемо відповідати тим словам, тим надіям, які на нас зараз покладають і країна, і вболівальники. Тому будемо працювати, щоб у кожному матчі радувати і грою, і результатом.