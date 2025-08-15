Владимир Кириченко

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал 25-ю подряд победу на хардовом покрытии и стал пятым теннисистом в мире по этому показателю.

Самая длинная победная серия была у Роджера Федерера – 56 выигранных матчей. Следом в рейтинге расположились Новак Джокович (35 побед), Энди Маррей (28) и Рафаэль Надаль (26).

Сегодня, 14 августа, Синнер был сильнее канадца Феликса Оже-Альясима в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Итальянец отдал сопернику всего два гейма.

В полуфинале хардового Masters Янник Синнер сыграет с победителем встречи Теренс Атман (Франция) – Хольгер Руне (Дания). Этот поединок начнется не ранее 3:30 по Киеву 15 августа.

Напомним, Федерер возвращается на корт через 3 года после завершения карьеры.