Вінгер Динамо Шола Огундана прокоментував свій гол у дебютному матчі за киян в 1/16 фіналу Кубка України проти Олександрії (2:1). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я дуже щасливий, що мій дебют вийшов саме таким – я забив гол. Відверто кажучи, я сам себе налаштовував, що якщо вийду на поле, то маю забити. І я під час передматчевої розминки я навіть думав, як я святкуватиму свій гол, що робитиму. Але коли я відзначився, я був такий схвильований, що забув зробити це заплановане святкування голу. Та це неважливо, я дуже щасливий, тому що вперше відзначився під час дебютного матчу.

Не виглядав схвильованим перед дебютом? Звісно, але це нормальна справа, ми просто робили якісь фінти, трохи бавились з мʼячем у квадраті, хочу відзначити, що всі хлопці у команді позитивні, дуже привітні. Але коли я виходив на поле, я був на сто відсотків сфокусований на матчі, які і всі інші наші гравці. Нашою задачею було здобути переможний результат. А вже після гри ми знову жартували. Завжди треба розуміти, коли є час для веселощів, а коли для серйозних справ.

Рано випустили через травму Кабаєва? На все воля тренера. Я вдячний головному тренеру за те, що він довірив мені місце на полі, дав можливість проявити себе. Я щасливий, що дебютував за «Динамо».

Я мав діяти широко на фланзі, але у потрібний момент зміщуватися та вриватися в центр. У ці моменти я мав грати розкуто, відповідно до ситуації, проявляючи свої найкращі якості, те, що я вмію. Все вийшло чудово, і я радий, що мої дії допомогли нашій команді здобути результат.