Динамо може підписати контракт з молодим конголезьким захисником
Гравець буде проходити двомісячний перегляд
19-річний центральний захисник із Демократичної Республіки Конго Дуе Калонджі прибув до Києва, де проходить перегляд у складі Динамо.
За повідомленнями африканських медіа, футболіст залишатиметься в розташуванні українського клубу до кінця грудня. Якщо Калонджі зможе переконати тренерський штаб у своїх здібностях, узимку з ним можуть підписати повноцінний контракт.
Кияни звернули увагу на молодого гравця ще навесні, під час Кубка африканських націй U-20. Тоді приїзд Калонджі до України не відбувся через адміністративні труднощі.
Наразі контракт футболіста належить клубу Селесте, який посів сьоме місце в минулому сезоні чемпіонату Конго. Також у активі Дуе чотири матчі за молодіжну збірну своєї країни.
Нагадаємо, у минулому турі УПЛ Динамо поступилося черкаському ЛНЗ (0:1).
