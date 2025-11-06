УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів
Відзначені чотири гравці
близько 1 години тому
Пресслужба УЄФА оприлюднила список футболістів, які претендують на нагороду найкращого гравця тижня за підсумками 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
До переліку потрапили нападник Галатасарая Віктор Осімхен, вінгер Брюгге Карлуш Форбш, півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден та хавбек Арсенала Мікель Меріно.
Осімхен оформив хет-трик у матчі проти Аякса (3:0), Форбш забив двічі й віддав гольову передачу, допомігши Брюгге здобути нічию з Барселоною (3:3). Фоден двічі вразив ворота Боруссії (4:1), а Меріно відзначився дублем у поєдинку зі Славією (3:0).
Після чотирьох турів таблицю Ліги чемпіонів очолює Баварія (12 очок). На другій сходинці — Арсенал, який має стільки ж пунктів, а третю позицію займає Інтер, що також набрав 12 очок.
