Ліга конференцій. Розклад матчів третього туру на 6 листопада
Шахатр зустрінеться з Брейдабліком, а Динамо – зі Зріньські
11 хвилин тому
У четвер, 6 листопада, у рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій сезону 2025/2026 відбудеться одразу 18 матчів.
Особливу увагу українських шанувальників футболу привертають поєдинки Шахтар – Брейдаблік, а також Динамо – Зріньські. Донеччани зіграють о 19:45, а кияни — о 22:00 за київським часом.
Розклад матчів Ліги конференцій на 6 листопада (час київський)
19:45
Майнц (Німеччина) – Фіорентина (Італія)
Спарта (Чехія) – Ракув (Польща)
АЕК Афіни (Греція) – Шемрок Роверс (Ірландія)
АЕК Ларнака (Кіпр) – Абердин (Шотландія)
Шахтар (Україна) – Брейдаблік (Ісландія)
Ноа (Вірменія) – Сігма (Чехія)
КуПС (Фінляндія) – Слован (Словаччина)
Цельє (Словенія) – Легія (Польща)
Самсунспор (Туреччина) – Хамрун Спартанс (Мальта)
22:00
Хекен (Швеція) – Страсбург (Франція)
Крістал Пелес (Англія) – Алкмар (Нідерланди)
Лозанна-Спорт (Швейцарія) – Омонія (Кіпр)
Динамо Київ (Україна) – Зріньські (Боснія і Герцеговина)
Шкендія (Північна Македонія) – Ягеллонія (Польща)
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Рієка (Хорватія)
Райо Вальєкано (Іспанія) – Лех (Польща)
Шелбурн (Ірландія) – Дріта (Косово)
Рапід (Австрія) – Університатя (Румунія)
Минулорічним тріумфатором Ліги конференцій став лондонський Челсі (Англія), який у фіналі здолав іспанський Бетіс (Іспанія).
