Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував результат матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге, який завершився з рахунком 3:3. Протягом гри каталонці тричі поступалися в рахунку, але щоразу знаходили сили відігратися.

— Це був нелегкий матч. Ми створювали моменти, але суперник діяв агресивно та грамотно в захисті. Ми погано йшли в відбір, програли багато єдиноборств, особливо в центрі поля. У середній лінії ми не тиснули так, як хотіли, і через це захисникам було непросто. Потрібно проаналізувати ситуацію і попрацювати над цим. Мені треба поговорити з гравцями, тому що в неділю на нас чекає ще один матч, — передає слова Фліка Marca.

Після цієї нічиєї Барселона продовжує боротьбу за вихід до плейоф. У наступному турі синьо-гранатові 25 листопада зіграють на виїзді з Челсі, а Брюгге 26 листопада вирушить у гості до Спортинга.

У чемпіонаті Іспанії Барселона зіграє на виїзді проти Сельти 9 листопада, початок о 22:00.