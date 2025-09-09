Колишній гравець збірної України Василь Кардаш проаналізував поразку національної команди у матчі першого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Доводиться констатувати, що в стартовому поєдинку з французами нашим знову бракувало стабільності. Був провалений перший тайм, після перерви сталися зміни на краще, проте цього виявилося замало, аби розраховувати хоча б на нічию в протистоянні з топ-збірною.

Все ж, слід зважити на те, що суперником була одна з найсильніших збірних світу й це тиснуло психологічно на хлопців. Не виключено, що оце бажання порадувати видовищною грою призводило до надмірного хвилювання й необов'язкових помилок. Також кидалося у вічі, що підопічні Сергія Реброва знаходяться в різній спортивній формі, зокрема, деяким легіонерам банально бракувало ігрової практики. Французи це відчували, запропонувавши з перших хвилин високу інтенсивність й за їхніми переміщеннями номінальні господарі просто не встигали.

Тішить, що другий тайм в нашому виконанні вже був більш змістовний. Принаймні, на один забитий м'яч українці награли, але своїми нагодами не скористалися. Будемо сподіватися, що в Баку приціл вже не буде збитим. Переконаний, що тренерський штаб знає відповідь, чому наші були такими безпорадними в першому таймі й з Азербайджаном вже обійдеться без розкачки: треба обов'язково перемагати, – сказав Кардаш в інтерв'ю Sport.ua.