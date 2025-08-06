Сергій Стаднюк

Легендарний захисник Динамо, а нині – український тренер, Олег Кузнецов після поразки команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1) висловився щодо поразок вітчизняних команд від клубів з Андорри та Кіпру. Також фахівець зробив прогноз на гру у відповідь.

Іспанський тренер цієї команди поставив хорошу гру. Щоправда, фізично Пафос поки що готовий відсотків на 70. Там багато балканців, бразильців й інших легіонерів. Це добротна команда. Ми ще раз переконались, що в єврокубках зараз немає абсолютно слабких клубів. Полісся андоррцям програло, Динамо — кіпріотам. Нині вже не мають підтвердження колишні штампи, згідно яким команди з Мальти, Кіпру, Андорри і так далі — це безпросвітні аутсайдери. Часи змінилися. Зараз так — є гроші, набирають міцних у всіх відношеннях гравців, і спробуй обіграти такого опонента. На Кіпрі буде така ж тягуча гра, як і в Любліні. Але є надія, що при своїх вболівальниках Пафос зіграє все ж таки більш відкрито, і Динамо зможе контратакувати. Хто першим грубо помилиться, той програє і вилетить. Шанси 50 на 50. Все вирішиться на Кіпрі, – заявив Кузнецов у інтерв'ю Footboom. Олег Кузнецов

Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – Пафос на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Раніше Полісся підтримало Динамо після сенсаційної поразки від Пафоса.