Гвардіола: «Пріоритет зараз – матч із Наполі»
Тренер Манчестер Сіті висловився щодо старту в Лізі чемпіонів
24 хвилини тому
Головний тренер Манчестер Сіті поділився думками щодо старту команди в Лізі чемпіонів у матчі стартового туру загального етапу проти Наполі. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Ми повинні добре розпочати цей турнір. Тепер ігор більше, ніж у попередніх сезонах, і якщо стартувати з поганого результату, завжди буде складніше. Минулого сезону ми зіграли внічию з Інтером, сподіваюся, цього разу результат буде кращим.
Просто насолоджуйтесь моментом, цією подорожжю. Ми щасливі бути тут і зосереджуємося лише на завтрашньому матчі, на грі, яку потрібно зіграти. Пріоритет завжди наступний поєдинок – так було відтоді, як я сюди прийшов.
Вже сьогодні, 18 вересня, відбудеться ще один вечір головного єврокубка. Копенгаген – Баєр, Манчестер Сіті – Наполі, Ньюкасл – Барселона та інші. Трансляції матчів Ліги чемпіонів.
Раніше думками щодо гри поділився наставник Наполі Антоніо Конте.