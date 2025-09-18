Головний тренер Манчестер Сіті поділився думками щодо старту команди в Лізі чемпіонів у матчі стартового туру загального етапу проти Наполі. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми повинні добре розпочати цей турнір. Тепер ігор більше, ніж у попередніх сезонах, і якщо стартувати з поганого результату, завжди буде складніше. Минулого сезону ми зіграли внічию з Інтером, сподіваюся, цього разу результат буде кращим.

Просто насолоджуйтесь моментом, цією подорожжю. Ми щасливі бути тут і зосереджуємося лише на завтрашньому матчі, на грі, яку потрібно зіграти. Пріоритет завжди наступний поєдинок – так було відтоді, як я сюди прийшов.