Захисник Динамо Олександр Караваєв, що виводив команду із капітанською пов’язкою у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:2) розкритикував гру «біло-синіх». Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, матчі з «Олександрією» у Кубку та чемпіонаті відрізняються. Плюс, після того, коли зіграєш перший матч, ти вже знаєш, як команда діє. Ми проаналізували їх, звісно, й вони проаналізували нас. Так вийшло, що ми пропустили вже на 30 секунді такий необов'язковий гол, не розібралися. Суперник просто здорово влучив по м'ячу, і він влетів у сітку. Звісно, потім довелося відіграватися, був вже зовсім інший настрій. Але ми створювали дуже багато моментів, не забивали у порожні ворота, та наприкінці першого тайму все-таки зрівняли рахунок. У другому таймі також створювали багато моментів та дотиснули. Втім знову в кінці припускаємося дитячих помилок. Потрібно аналізувати й, звісно, і не повторювати їх.

Звісно, коли виходиш на поле, ти не плануєш пропускати на першій хвилині матчу. Але, коли так стається, ти розумієш, що треба не розгойдуватися, а вже з першої хвилини грати не лише на всі 100%, а навіть більше, щоб спочатку зрівняти рахунок, а потім і вигравати матч. Звісно, коли забиваєш гол «у роздягальню» перед другим таймом, звісно, це додає більше сили, енергії. Ти виходиш на поле і розумієш, що зараз можеш ще додати.

Я вже казав, що справа у концентрації, тому що потрібно грати до останньої секунди, до останнього свистка, саме над цим необхідно працювати. Що саме будемо змінювати, це вже вирішить тренерський штаб. Ми розберемо цю гру і будемо готуватися до наступного матчу.

Важко поки що новачкам, тому що для них це інший чемпіонат, інше середовище. Але потроху адаптуються. Потрібно це робити якомога швидше, бо у «Динамо» часу на розгойдування немає.