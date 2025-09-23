Головний тренер Динамо Олександр Шовковський взяв на себе відповідальність за втрату очок у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Не можу сказати, що важко грати проти одного суперника двічі поспіль. Проблема в прийнятті рішень на полі. Ми обговорюємо, кажемо гравцям, напрацьовуємо. Але яку б тактику ми не обрали, виходячи на поле треба мати певний хист, сміливість, треба приймати правильні рішення. На жаль, цього не було.

На жаль, були дитячі помилки, які призвели до пропущеного мʼяча. І це при тому, що ми мали чудові нагоди, аби забивати. Я не розумію, яким чином Герреро міг не влучити по мʼячу і не забити гол у першому таймі. Для мене це така сама помилка, як і в захисті. Момент, який мав Бленуце, інші нагоди, які могли краще спрацювати…

Над реалізацією ми працюємо майже кожне тренування. Останні 15-20 хвилин присвячені реалізації, працюємо над завершенням атак, над комбінаціями. Гадаю, в даному випадку нас підводить індивідуальна майстерність.

Безумовно, цей результат для нас неприємний. Безумовно, вся відповідальність лежить на мені, тому що виходити так на початку гри і так само закінчувати матч не можна. Ми будемо індивідуально працювати з гравцями, пояснювати, що вони ніколи не зможуть піднятися до рівня своїх очікувань. Вони будуть реалізовувати все те, що вони напрацювали.

Я казав хлопцям, що завоювати чемпіонство непросто. Але набагато легше, ніж утримати. Здобути навички, комбінації, взаємодії, впевненість непросто, а розгубити дуже просто. А потім на те, аби знову зібрати все до купи, треба багато часу. Але хлопці розуміють проблему, яка існує на сьогоднішній день. Будемо працювати та намагатися її вирішити.