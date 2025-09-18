Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо розповів про свої очікування від матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Слова захисника передає пресслужба УЄФА.

Це буде складна гра, адже ми зіграємо проти чудових футболістів, великої команди і видатного тренера. Це точно буде нелегко, але, як я вже казав, ми прагнемо змагатися з такими суперниками. Ми намагатимемось показати все, на що здатні, і грати у свій футбол.

Ми знаємо, що проти нас вийде неймовірний форвард. Уся команда суперника дуже високого рівня. Нам доведеться діяти обережно й грати єдиним цілим, так, як ми робили це з тренером протягом останніх півтора року. Ми повинні оборонятися якомога краще.