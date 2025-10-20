Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу своєї команди у виїзному матчі Ла Ліги проти Хетафе, який завершився мінімальною перемогою вершкових — 1:0.

Вінісіус позитивно вплинув на матч. Попередження, які він спровокував, заміни — усе це дало нам перевагу, якою ми скористалися. Це гарний приклад того, що всі гравці важливі. І Гюлер також добре вплинув на гру, чудово знайшов Мбаппе передачею.

Проти Хетафе на виїзді завжди складно. Треба вміти боротися і показувати характер. Також слід розуміти, що такі матчі рідко бувають видовищними.

Ми були зосереджені та робили те, що потрібно. Довелося закатати рукава.

Коли команда грає у більшості, не повинні виникати такі епізоди, як наприкінці. Ми втратили м’яч і не зайняли правильні позиції, попри чисельну перевагу. Але тепер у нас є три очки, а решту проаналізуємо.

Я б не сказав, що ми залежимо від Мбаппе. Я б сказав, що ми ним дуже задоволені. Він має вирішальний вплив своїми голами та залученістю. За його результативністю стоїть багато інших речей, і все це має значення, — передає слова Хабі Алонсо Marca.