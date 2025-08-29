Головний тренер Полісся Руслан Ротань після поразки у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини (2:3) порівняв нинішнього суперника з командою, проти якої грав як футболіст. Також фахівець поскаржився на війну в Україні. Його слова передає TuttoMercatoWeb.

Не знаю, як відповісти… Минуло багато років і склад повністю змінився. Грати проти Фіорентини завжди дуже складно. До того ж футбол теж змінився: тепер він більш тактичний і швидкий.

Футбол під час війни? Дуже важко грати чемпіонат в Україні під звуки сирен і з ракетами, що пролітають над нашими головами. Цієї ночі росія обстріляла Київ і вбила 18 людей, серед них дітей.

Ми намагаємося відбивати ворога, і для нас це величезний біль бачити, як гинуть мирні жителі. Ми хочемо миру: хочемо грати у нормальних умовах, так само, як це робить Фіорентина.