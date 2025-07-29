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Микита Кравченко: Треба трохи потерпіти — і з часом усе прийде

Півзахисник Полісся пояснив, чому адаптація до нового тренера потребує часу

Микита Кравченко повернувся до житомирського Полісся та поділився думками про новий етап у кар’єрі під керівництвом Руслана Ротаня.

— Тобі, мабуть, зараз легше, бо ти вже знаєш вимоги Руслана Петровича та його стиль гри, правда?

— Так, звісно. Але потрібно багато часу, щоб усім звикнути. Я розумію, що хлопцям зараз важко. Коли я приходив до Олександрії, там команда вже знала, що робити, прийшло лише 2–3 нових гравці. А тут — новий тренер, нові вимоги, і більшість не знає, що робити. Це складніше, ніж здається.

— Коли ти прийшов у Олександрію, скільки часу тобі знадобилося, щоб зрозуміти й прищепити ці вимоги?

— Я думав про це. Деякі моменти в атаці зрозумів досить швидко — за 2–3 місяці. Але й зараз бувають моменти, де не до кінця розумію. Просто на це потрібен час.

— Що б ти порадив гравцям Полісся, які вперше зіткнулись з новими вимогами?

— Трохи потерпіти. Можна нервувати, коли не розумієш, як діяти в тій чи іншій ситуації. Але треба почекати — і з часом усе прийде.

— У чому сила Руслана Ротаня як тренера?

— Я думаю, що відокремлювати Руслана Петровича не треба, там весь тренерський штаб доповнює один одного. В чому сильний… він доносить інформацію так, що футболіст знає, що йому потрібно робити на полі.

Свій наступний матч Полісся проведе в рамках Ліги конференцій. Команда Ротаня зіграє на виїзді проти Санта-Коломи з Андорри. Зустріч-відповідь другого кваліфікаційного раунду відбудеться у четвер, 31 липня. Перший поєдинок виграли андоррці з рахунком 2:1.