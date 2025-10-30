Вчора, 29 жовтня, у Києві відбулося центральне протистояння 1/8 фіналу Кубка України, у якому Динамо здолало Шахтар із рахунком 2:1. Підсумки цього поєдинку в коментарі для Meta.ua підбив одіозний український тренер Віталій Кварцяний.

Перший тайм однозначно був за Шахтарем. Гірники мали перевагу, створили чимало гольових моментів, під час яких вище всяких похвал діяв Руслан Нещерет. А от у нападі Динамо виглядало обережно, я б навіть сказав — блідо.

Після перерви ситуація змінилася. Кияни почали діяти жвавіше — можливо, позначився пропущений м’яч на початку другого тайму. Але факт залишається фактом: підопічні Олександра Шовковського виглядали сильнішими за свого суперника. Питання лише в тому, чому Шахтар «сів» до власних воріт. Адже у кубкових матчах футбольна агресія має бути протягом усіх 90 хвилин, бо все вирішується тут і зараз. Та, на жаль, цього ми не побачили.

У бразильців Шахтаря дуже низький рівень гри. Мені подобався Кевін, але його продали. У цьому сезоні привертав увагу Аліссон, та зараз він травмований. А решта? Таких у Бразилії — тисяча на квадратний метр. Тренер на них розраховує, але, схоже, вони не здатні повністю виконувати ті завдання, які ставить перед ними наставник.

Даріо Срна, можливо, й хотів усміхнутися, коли його показували під час трансляції, але цього не вийшло — напевно, він згадав, із якими бразильськими партнерами грав у ті часи, коли сам виступав за Шахтар.