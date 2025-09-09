Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко пояснив поразку команди в матчі стартового туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Знаєте, чому ми весь час програємо? Тому що всі біжать, стараються і «вмирають», одні ми ходимо пішки по полю. Та ж Ісландія загнала Азербайджан, тому що всі неслися, як коні. А у нас, не втомлююся повторювати, скоро вже язик зітру, самі себе зірками призначили, але ніхто не хоче бігати, відбирати, думають, що суперник сам м'яч віддасть, та ще й в ворота потрапити не можуть.

У першому таймі проти Франції наші взагалі середину поля не переходили. Мене радує одне – що хоч у другому таймі моменти були, хоча зазвичай з моментами у нас біда. Я так розумію, що після першого тайму французи у відпустку пішли і почали відпочивати.

Найбільша проблема, що наші гравці і тренери слухають інтерв'ю суперників. Дешам сказав, що Україна – дуже сильна збірна, а наші вуха відразу розвісили і ось так грають. Вірніше, не грають, а мучаться, а якщо когось обіграють, то тільки випадково.

Знаєте, чому аншлаг був у Вроцлаві? Це не на наших прийшли подивитися, а на віцечемпіонів світу французів. У позитивний результат проти Франції мало хто вірив, крім Шапаренка. Нашим взагалі щастить. За кордоном на них ходять більше, ніж прийшло б у нас. Тим більше Мегого не у всіх є, та й футбол зараз не такий популярний.

Скоро вже і голуби критикуватимуть Реброва. Нам же по вухах їздять, що у нас команда-зірка, як любив говорити Лобановський, але «зірка» ніхрена не виграє. Вболівальники злі, бо їх дурять. Якби Ребров пояснював людям, що відбувається в команді, то йому було б простіше. Якщо не обіграємо Азербайджан, то вже і голуби будуть говорити, що Реброва треба знімати, – констатував Леоненко в інтерв'ю BLIK.ua.