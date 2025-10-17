Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський в ефірі УПЛ ТБ висловився щодо причин поразки у матчі молодіжної збірної України у кваліфікації на Євро-2027 (U-21) проти Хорватії (0:1), а також про свій гол у грі з Угорщиною (3:3).

Я вважаю, що не віддали свої 100%, тому що перший тайм був такий, що боялися. Напевно, більше боялися хорватів. Не знаю чому, але не було такого стержня, впевненості такої, що можемо забрати очки в цьому матчі. Тому, на жаль, так склався результат.

Вже після пропущеного м’яча ми почали реагувати, почали атакувати, почали якось спокійніше та впевненіше грати вже на м’ячі. Але потрібно це робити з перших хвилин. Тому, я вважаю, такий результат.

Думаю, те, що найбільше повпливало на результат – це те, що багато нових хлопців. На першому зборі, коли ми грали з Литвою, була зовсім інша команда. Залишилось тільки 3-4 людини, які були на першому зборі. Другий збір – зовсім інший. Хтось із хлопців дебютував за молодіжну збірну, і багато було переживань. Я не міг грати, на моїй позиції вийшов Протасевич – видно було по ньому, що він переживав.

Я до нього підійшов, підтримав, але все одно видно було по ньому. Він сам казав, що є якесь хвилювання. Думаю, що саме це і вплинуло – що більшість хлопців переживали, тому що не виступали ще на такому рівні і боялися показати всього себе на максимум.

Мій гол? Я не так часто забиваю. Мені здається, кожен мій м’яч для мене найкрасивіший. Для мене найприємніше, що я зміг допомогти команді, в ролі капітана зробив свою роботу, яку повинен був зробити. Я показав, що капітан – це не той, що на словах і говорить у роздягальні, а той, хто веде за собою команду і допомагає на футбольному полі.