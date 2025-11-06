Головний тренер Кристал Пелас Олівер Гласнер різко висловився щодо насиченого грудневого графіка своєї команди. За дев’ять днів лондонцям доведеться провести одразу чотири поєдинки в різних турнірах — АПЛ, Кубку англійської ліги та Лізі конференцій.

У грудні Кристал Пелас зіграє: 14 грудня проти Манчестер Сіті (Англія) в АПЛ, 18 грудня проти КуПС (Фінляндія) у Лізі конференцій, 21 грудня проти Лідса (Англія) в чемпіонаті Англії та 23 грудня проти Арсенала (Англія) у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.

— Йдеться не про добробут гравців. Ніхто не намагається знайти найкраще рішення. Кожен думає лише про гроші. Це рішення УЄФА. Було зрозуміло, що перед Різдвом відбудеться матч Ліги конференцій. На 99 відсотків було відомо, що там гратиме англійський клуб. То навіщо призначати ще й кубковий поєдинок на ці дні? Я просто цього не розумію, — передає слова Гласнера Standart.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, Кристал Пелас вдома зіграє з АЗ Алкмааром у Лізі конференцій. Початок зустрічі о 22:00.