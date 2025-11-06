Ліга Європи УЄФА. Розклад матчів 6 листопада
Сьогодні – великий єврокубковий вечір
20 хвилин тому
Сьогодні, 6 листопада, відбудуться 18 поєдинків загального етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2025/2026. Пропонуємо ознайомитися з розкладом ігрового дня.
Розклад матчів Ліги Європи (час – київський):
19:45 — Динамо З (Хорватія) – Сельта (Іспанія)
19:45 — Штурм (Австрія) – Ноттінгем Форест (Англія)
19:45 — Мідтьюлланн (Данія) – Селтік (Шотландія)
19:45 — Црвена Звезда (Сербія) – Лілль (Франція)
19:45 — Базель (Швейцарія) – ФКСБ (Румунія)
19:45 — Мальме (Швеція) – Панатінаїкос (Греція)
19:45 — Ред Бул Зальцбург (Австрія) – Гоу Ехед Іглз (Нідерланди)
19:45 — Утрехт (Нідерланди) – Порту (Португалія)
19:45 — Ніцца (Франція) – Фрайбург (Німеччина)
22:00 — Штутгарт (Німеччина) – Феєнорд (Нідерланди)
22:00 — Болонья (Італія) – Бранн (Норвегія)
22:00 — Вікторія Пльзень (Чехія) – Фенербахче (Туреччина)
22:00 — Брага (Португалія) – Генк (Бельгія)
22:00 — Астон Вілла (Англія) – Маккабі Т-А (Ізраїль)
22:00 — Бетіс (Іспанія) – Ліон (Франція)
22:00 — Рейнджерс (Шотландія) – Рома (Італія)
22:00 — Ференцварош (Угорщина) – Лудогорець (Болгарія)
22:00 — ПАОК (Греція) – Янг Бойз (Швейцарія)
Чинним володарем трофею є англійський Тоттенгем, який у фіналі минулого розіграшу здолав Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.
Поділитись