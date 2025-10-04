Сергій Стаднюк

Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport-express.ua після матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2) оцінив можливість звільнення Олександра Шовковського з посади наставника «біло-синіх». Також фахівець висловився щодо нинішнього фізичного стану лідера команди Андрія Ярмоленка.

❓ Ярмоленко – єдиний у киян із досвідом виступів в АПЛ, але не зумів зробити різницю в матчі з Крістал Пелес. Чи доречно його, вікового гравця, випускати зі старту?

Ярмоленка, дійсно, слід поберегти й випускати у другому таймі, коли може згодитися його майстерність та досвід. Хвилин 30 він ще здатний спокійно на хорошому рівні відіграти, дати імпульс команді. Але то справа тренерів Динамо, не моя. Мирон Маркевич

❓ Три поспіль нічиї в УПЛ, поразка від Крістал Пелес у Лізі Конференцій. Чи не втратив Шовковський контроль над своїми підопічними? Вже все частіше і частіше лунає від вболівальників вимога його звільнити.

Звільнити Шовковського – то найпростіше. Що то зараз дасть? Треба Динамо хороших футболістів. Ті, що є нині, багато не тягнуть. От вона – головна проблема, а міняти тренерів легше всього. Мирон Маркевич

Зазначимо, що до програшу в стартовому матчі Ліги конференцій київське Динамо мало негативну серію в Прем'єр-лізі. «Біло-сині» тричі поспіль на останніх хвилинах втрачали перемогу і не дорахувалися шістьох очок у турнірній таблиці. У п'ятьох останніх матчах киян – лише одна перемога. Проти Олександрії в 1/16 фіналу Кубка України (2:1).

Раніше думками щодо поразки від Кристал Пелас поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Зокрема фахівець пояснив восьмихвилинну заміну травмованого Тараса Михавка. У меншості команда пропустила перший м'яч.