Маркевич сказав усе, що думає про потенційне звільнення Шовковського з Динамо
Також авторитетний фахівець оцінив нинішній стан Ярмоленка
близько 2 годин тому
Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport-express.ua після матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2) оцінив можливість звільнення Олександра Шовковського з посади наставника «біло-синіх». Також фахівець висловився щодо нинішнього фізичного стану лідера команди Андрія Ярмоленка.
❓ Ярмоленко – єдиний у киян із досвідом виступів в АПЛ, але не зумів зробити різницю в матчі з Крістал Пелес. Чи доречно його, вікового гравця, випускати зі старту?
Ярмоленка, дійсно, слід поберегти й випускати у другому таймі, коли може згодитися його майстерність та досвід. Хвилин 30 він ще здатний спокійно на хорошому рівні відіграти, дати імпульс команді. Але то справа тренерів Динамо, не моя.
❓ Три поспіль нічиї в УПЛ, поразка від Крістал Пелес у Лізі Конференцій. Чи не втратив Шовковський контроль над своїми підопічними? Вже все частіше і частіше лунає від вболівальників вимога його звільнити.
Звільнити Шовковського – то найпростіше. Що то зараз дасть? Треба Динамо хороших футболістів. Ті, що є нині, багато не тягнуть. От вона – головна проблема, а міняти тренерів легше всього.
Зазначимо, що до програшу в стартовому матчі Ліги конференцій київське Динамо мало негативну серію в Прем'єр-лізі. «Біло-сині» тричі поспіль на останніх хвилинах втрачали перемогу і не дорахувалися шістьох очок у турнірній таблиці. У п'ятьох останніх матчах киян – лише одна перемога. Проти Олександрії в 1/16 фіналу Кубка України (2:1).
Раніше думками щодо поразки від Кристал Пелас поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Зокрема фахівець пояснив восьмихвилинну заміну травмованого Тараса Михавка. У меншості команда пропустила перший м'яч.
