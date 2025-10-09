На чемпіонаті світу U-20 з футболу визначилися ще чотири команди, які вийшли до 1/4 фіналу турніру. Перемоги здобули збірні Аргентини, Колумбії, Норвегії та Франції.

Аргентина - Мексика 4:0 (Сарко 2, Каррісо 23, 53, Сілветті 66)

Аргентинці впевнено перемогли у матчі 1/8 фіналу. Вже на 2-й хвилині рахунок відкрив нападник Баєра Алехо Сарко. Півзахисник Велес Сарсфілда Махер Каррісо оформив дубль, а Матео Сілветті з Інтер Маямі встановив остаточний рахунок 4:0.

Колумбія - ПАР 3:1 (Канчімбо 7, Вільярреал 63, 90+6 – Вілаказі 51 пен.)

Збірна Колумбії розпочала матч активно — Джоель Канчімбо відкрив рахунок на 7-й хвилині. Після перерви ПАР зрівняла завдяки голу з пенальті від Мфундо Вілаказі, але південноамериканці швидко повернули перевагу: Найзер Вільярреал оформив дубль і приніс команді перемогу.

Парагвай - Норвегія 0:1 (Фуглестад 116)

Напружене протистояння у Чилі завершилося мінімальною перемогою норвежців. Єдиний м’яч у другому додатковому таймі забив Ніклас Фуглестад, вивівши Норвегію до чвертьфіналу.

Японія - Франція 0:1 (Мішаль 120+3 пен.)

У драматичному матчі в Сантьяго французька збірна здобула перемогу лише у додатковий час. На 120+3-й хвилині Люка Мішаль реалізував пенальті, принісши своїй команді путівку до наступного раунду.

Таким чином, у чвертьфіналах чемпіонату світу U-20 2025 зіграють Іспанія - Колумбія, Мексика - Аргентина та Норвегія - Франція. Остання чвертьфінальна пара визначиться сьогодні вночі, після того, як США зіграють з Італією, а Марокко з Південною Кореєю.

Нагадаємо, збірна України вилетіла з турніру, програвши в 1/8 фіналу збірній Іспанії (0:1).