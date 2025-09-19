Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець розповів про бюджет киян на трансфери.

Ніхто і ніколи не озвучував бюджет трансферів. Я питав з цього приводу, щоб було якесь розуміння, на що отримав відповідь, що це не моя справа, моя справа – шукати гравців. З грошима ми розберемося самі.

Усі висновки з приводу цього – з колегами логічним мисленням: там запропонували стільки, там стільки – напевно, ось такий діапазон. Потім він зменшувався й зменшувався.

Ми збиралися разом кожен тиждень, обговорювали різні моменти, в тому числі – що нам шукати. Бо аналітики теж повинні розуміти, які бюджети. А його не було – просто своїми здогадками його виводили.