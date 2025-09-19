На питання про бюджет на трансфери селекціонеру Динамо відповіли: «Не твоя справа»
Кравець повідомив шокуючі подробиці про підхід клубу до витрат на підсилення
25 хвилин тому
Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець розповів про бюджет киян на трансфери.
Ніхто і ніколи не озвучував бюджет трансферів. Я питав з цього приводу, щоб було якесь розуміння, на що отримав відповідь, що це не моя справа, моя справа – шукати гравців. З грошима ми розберемося самі.
Усі висновки з приводу цього – з колегами логічним мисленням: там запропонували стільки, там стільки – напевно, ось такий діапазон. Потім він зменшувався й зменшувався.
Ми збиралися разом кожен тиждень, обговорювали різні моменти, в тому числі – що нам шукати. Бо аналітики теж повинні розуміти, які бюджети. А його не було – просто своїми здогадками його виводили.
Нагадаємо, 11 вересня, Кравець опублікував пост на Facebook після відходу з Динамо. У ньому колишній співробітник заявив про системну корупцію в клубі та загалом про проблеми українського футболу.
19 вересня ексфутболіст збірної України дав інтерв’ю блогеру Ігорю Бурбасу. Там Кравець назвав причини, з яких вирішив винести на загал свої думки щодо ситуації у клубі.
Також колишній селекціонер Динамо розкрив подробиці скандальної ситуації з захисником Браяном Себальйосом. За його словами дійшло до вимагання грошей.
Поділитись
Матеріали по темі
Сенсаційний новачок Динамо: «Сподіваюся, страждання цієї прекрасної країни завершаться»
близько 21 години тому