Вінгер Шахтаря Лукас Феррейра поділився емоціями після дебютного голу за клуб в матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій проти шотландського Абердіна (3:2). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Насамперед хочу подякувати Богу і тренерському штабу за цю можливість. Наша команда багато працювала разом цього тижня і продовжить готуватися до наступного матчу. Дуже радію, адже це неймовірне відчуття – забити перший гол за «Шахтар». Можу лише подякувати Богу.

Я вдячний вболівальникам також, адже вони підтримують нас, саме тому вирішив відсвяткувати з ними. Святкування є частиною вболівання. Так, ми провели хорошу гру. Хоча все ж було дуже складно, але ми контролювали мʼяч і зробили те, про що просив тренер. Дякувати Богу, здобули перемогу. Утім тиждень не завершився, попереду ще ігри.

Дійсно, емоції в Шотландії були дуже сильні, але наша команда вже звикла грати під таким тиском, бо ми вже не вперше граємо в Лізі конференцій. Продовжуємо наполегливо працювати і, дасть Бог, досягнемо мети.

Цілі? Працювати ще більше, викладатися на тренуваннях, грати так, як зараз. А ми, вважаю, граємо дуже добре: показуємо найкращі результати і забиваємо голи. Можу лише дякувати Богу й продовжувати працювати.