Колишній гравець Динамо, екстренер Олександрії та Минаю Володимир Шаран підсумував поразку киян у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).

Що можна сказати про гру Динамівці контролювали м'яч, позиційно грали правильно, але гостроти в атаці не було. Із 11 ударів – лише один удар в площину воріт – це дуже мало для того, щоб перемагати. Якщо говорити про другий тайм, то, чесно кажучи, мало хто очікував, що цю зустріч можна ще й програти.

Гра вдавалась, хоча і в першій половині матчу гостроти у команди «Пафос» було більше. А у другому таймі, на мій погляд, були невдалі заміни. Вони однозначно були потрібні, проте хлопці не ввійшли у гру. Після проведених замін ми нічого конструктивного не побачили, та ще й пропустили м'яч у свої ворота.

Героїчний камбек? Будемо сподіватись, що це можна зробити. Але команда «Пафос» – серйозний суперник. Не варто дещо скептично дивитись на те, що це Кіпр. Адже у складі суперника дуже багато грає легіонерів, і відверто кажучи, непоганого рівня.

В організації гри ми побачили, що кіпріоти добре діють від захисту. Вони й самі не очікували, що можуть перемогти у цьому поєдинку. Але правильна тактика і стратегія гри показали те, що острівна команда не випадково перед цим пройшла тель-авівський «Маккабі». Тож можу сказати, що «Пафос» заслуговує компліментів.

Сподіваюсь, що перед другим поєдинком динамівці зроблять правильні висновки і зіграють так, як має бути. Поки ж бачимо, що не вистачає гостроти в атаці. Не вистачає моментів біля чужих воріт. Начебто все так здорово і красиво виходило з контролем м'яча, та за великим рахунком нас ловили на контратаках. Та й «стандарти» були слабенькими. Власне, після нашого «стандарту» ми й отримали гол, – констатував Шаран в інтерв'ю Sport.ua.