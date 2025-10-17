Президент УАФ Андрій Шевченко не приховував радощів після перемог збірної України у жовтневих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3) й Азербайджану (2:1).

Я хочу привітати тренерський штаб та футболістів з максимальним результатом у двох матчах. Головне завдання збірної – кваліфікуватись на чемпіонат світу. Наша команда працює на максимумі. Рівень європейського футболу збірних виріс, здобувати очки складніше. Втім, на жовтневому зборі ми отримали максимум».

Чого не вистачало? У тренерського складу є значні проблеми з вибором гравців через травми та ушкодження. У нас у відбірковій групі є очевидний лідер, топ збірна – Франція. Набирати з ними очки дуже складно всім командам. Також є збірна Ісландії, яка дуже змінилася за останні роки.

Це команда, яка грає в сучасний комбінаційний футбол. Це наш основний конкурент. Важливо було досягнути позитивного результату з ними в матчі на виїзді, де вони показали, що є надзвичайно здібною командою. Саме у протистоянні з Ісландією вирішиться наша позиція у групі, – сказав Шевченко в інтерв'ю «Чемпіону».