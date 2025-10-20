Суперкомп’ютер визначив фаворита АПЛ після восьми турів
Аналітики Opta спрогнозували чемпіонську гонку
16 хвилин тому
Аналітична компанія Opta за допомогою суперкомп’ютера підрахувала ймовірність перемоги команд Англійської Прем’єр-ліги у поточному сезоні.
Після восьми турів фаворитом чемпіонату став лондонський Арсенал. Імовірність тріумфу команди Мікеля Артети оцінюється у 51,74%.
Головним конкурентом канонірів аналітики вважають Ліверпуль, який під керівництвом Арне Слота має 21,61% шансів на чемпіонство.
Третю позицію у прогнозі посів Манчестер Сіті — 16,7%.
Наразі після восьми турів Арсенал лідирує у турнірній таблиці з 19 очками, Манчестер Сіті має 16 і розташовується другим, а Ліверпуль із 15 очками — третій.