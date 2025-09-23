Захисник Динамо Владислав Дубінчак поділився емоціями після сенсаційної нічиєї у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:2). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Індивідуальні помилки. Проста відповідь. Я вважаю, що при такому рахунку на такій хвилині так авантюрно грати не можна. Це має свої наслідки, і ми всі за це поплатилися. Ми витратили стільки сил, щоб спробувати перевернути цю гру, нам це вдалося, але в останній момент поплатилися за помилки.

Я б не сказав, що було складніше, ніж у Кубку. Просто перший ви самі бачили. На мою думку, це гол з нічого. Це просто класне виконання, так само як і наш гол. Потім ми перевернули гру, вважаю, у другому таймі ми її повністю контролювали, але припустилися помилок та зіграли унічию.

Повторення «Оболоні»? Для мене це дуже болісно. Я розумію, скільки ми сил витрачаємо, щоб доводити ці матчі до 85-90 хвилини, перемагаючи. І потім через таку ж помилку, яка була з «Оболоню», втрачаємо очки. Вважаю, це індивідуальна помилка. Не може такого бути, що воротар подає з центра поля, а ми пропускаємо гол в один дотик, навіть без скидання. Тому, повторюся, я вважаю, що результат цього матчу і минулого – це збіг індивідуальних помилок, у результаті яких ми втрачаємо 4 очки.

Так, можна більше, але ми забиваємо достатньо для того, щоб перемогти. Ми забиваємо більше одного м’яча, це вже достатньо. Мені здається, тактично ми стали грати трохи краще.

Огундана? Він дуже швидкий, «вибуховий», добре працює з м'ячем, непогано з першим дотиком відривається від суперників. Перше, що я бачу в ньому, це швидкість, достатньо хороша техніка і нормальне розуміння гри.

Центральний захисник Тіаре достатньо високий, швидкий. У минулій грі він мені дуже сподобався. У нього хороша перша передача, на високому рівні як довгі, так і короткі передачі. Вважаю, він добре себе проявив. Так само й нападник. На мою думку, нападник має забивати м’ячі. Якщо він буде забивати, це буде чудово.