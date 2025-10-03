Головний тренер Абердіна Джиммі Телін прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, ми розчаровані, що програли матч, але водночас пишаємося гравцями – тим, як вони боролися до фінального свистка. І тими, хто виходив на заміну, бо вони теж доклали максимум зусиль, щоб вирвати нічию.

Початок першого тайму був досить добрим, ми діяли активно, але поступово почали відходити назад. А Шахтар – хороша команда, вони можуть змусити тебе це робити. У другому таймі ми залишилися незадоволені тими голами, які пропустили. Як ми тиснули на гравця з м’ячем, як грали на підборах – у цих епізодах потрібно діяти краще.

Ми забили два голи у ворота Шахтаря. Коли робиш це, треба бути стабільнішими в обороні, аби взяти очко чи навіть перемогти. Бо у них дуже майстерні футболісти, які не прощають помилок. Нам слід зробити висновки. Схожа ситуація була і з ФКСБ, коли ми пропускали подібні м’ячі.

Але позитив у тому, що коли ми показуємо бажання, пристрасть, характер на полі та боремося за Абердін, зв’язок із фанатами стає дуже сильним. На цьому треба будувати далі, розуміючи, що в кожному матчі ми зобов’язані демонструвати боротьбу й відданість, аби вболівальники це відчували й бачили. Саме так було сьогодні, тому й панувала чудова атмосфера.

Ми боролися до останньої хвилини, але такий настрій треба мати завжди. Тепер потрібно перевірити, наскільки сильний у нас характер і психологія, адже у неділю важливий матч, і ми зобов’язані знову показати таке ж бажання та пристрасть для наших фанів. Треба тримати цей рівень гри і мати віру в себе, щоб уболівальники також вірили в нас. Спершу ми повинні самі повірити у власні сили та наш стиль, і демонструвати характер у кожній грі.

Маємо зосередитися на собі, показати характер, боротися за кожен метр поля, створити атмосферу й відчуття єдності з фанатами. Ніхто не любить лише слова – потрібні дії. З Шахтарем ми це довели, і отримали відгук від трибун.

Марко Лазетич – молодий футболіст, і ми знали, чому підписали його. Він уміє працювати на полі, багато рухатися та має якість у штрафному майданчику. Але головне – він завжди має віддавати 100%, це його шлях до розвитку. Ми говоримо з ним про те, як краще допомагати команді, бо нападник – це ще й перший захисник. Нам потрібна така робота, і сьогодні він довів, що здатний виконати ці вимоги.

Коли ти добре обороняєшся та пресингуєш, то й атакуєш якісніше, бо весь час у грі, націлений уперед. Він може пишатися своїм прогресом, але головне тепер – тримати цей рівень щотижня. Лише так талант переходить у стабільність, а потенціал – у справжню якість. Сьогодні почалася ця подорож, і я сподіваюся, що він продовжить рух уперед.