Головний тренер Шахтаря Арда Туран проаналізував хід матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій проти шотландського Абердіна (3:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Попри місце суперника в турнірній таблиці, проти таких команд, як «Абердін», грати складно, адже в шотландському чемпіонаті вони серед лідерів за кількістю виграних дуелей та за фізичними якостями. Вони почали гру з оборонною схемою 5–2–3, і їхні два атакувальні футболісти зуміли контролювати наших чотирьох у побудові атак. Наше рішення було через флангових захисників та опорного півзахисника.

Але через те, що наші «вісімки» надто рано йшли вперед, ми не знаходили потрібних рішень. А дві їхні «шістки» дуже легко контролювали нашу середню лінію. Так матч і тривав довгий час. Потім нам вдалося знайти більше можливостей завдяки ширшій грі наших вінгерів і розташуванню фулбеків більше всередині. Завдяки діагональним передачам ми знаходили наших вінгерів, а рух опорного півзахисника став кращим для пошуку рішень.

Наприкінці першого тайму ми мали 70% володіння м’ячем, контролювали м’яч, але це не відповідало нашій філософії, бо зазвичай ми маємо рішення проти пресингу суперника. Те, що ми робили, було неефективним, адже не могли вивести вільного гравця з м’ячем, щоб знайти третього в трикутнику. Виграти в такого клубу, як «Абердін», із його футбольною культурою та історією – це справді робить нас дуже щасливими.