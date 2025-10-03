Туран: «Незважаючи на місце в таблиці, проти Абердіна грати складно»
Тренер Шахтаря пояснив тактичні особливості матчу першого туру Ліги конференцій
33 хвилини тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран проаналізував хід матчу першого туру групового етапу Ліги конференцій проти шотландського Абердіна (3:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Попри місце суперника в турнірній таблиці, проти таких команд, як «Абердін», грати складно, адже в шотландському чемпіонаті вони серед лідерів за кількістю виграних дуелей та за фізичними якостями. Вони почали гру з оборонною схемою 5–2–3, і їхні два атакувальні футболісти зуміли контролювати наших чотирьох у побудові атак. Наше рішення було через флангових захисників та опорного півзахисника.
Але через те, що наші «вісімки» надто рано йшли вперед, ми не знаходили потрібних рішень. А дві їхні «шістки» дуже легко контролювали нашу середню лінію. Так матч і тривав довгий час. Потім нам вдалося знайти більше можливостей завдяки ширшій грі наших вінгерів і розташуванню фулбеків більше всередині. Завдяки діагональним передачам ми знаходили наших вінгерів, а рух опорного півзахисника став кращим для пошуку рішень.
Наприкінці першого тайму ми мали 70% володіння м’ячем, контролювали м’яч, але це не відповідало нашій філософії, бо зазвичай ми маємо рішення проти пресингу суперника. Те, що ми робили, було неефективним, адже не могли вивести вільного гравця з м’ячем, щоб знайти третього в трикутнику. Виграти в такого клубу, як «Абердін», із його футбольною культурою та історією – це справді робить нас дуже щасливими.
Нагадаємо, донецький Шахтар продовжив свою вражаючу серію без поразок у єврокубках в основний час. Після матчу з Абердіном вона зросла до дев'яти матчів поспіль.
Після гри у Шотландії Арда Туран зробив гучну заяву щодо турнірних планів «гірників» на Лігу конференцій.