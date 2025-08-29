Головний тренер Шахтаря Арда Туран детально проаналізував перемогу в матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта (2:1) і оцінив кадрову ситуацію в команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я вважаю, ми добре розпочали гру: володіли м’ячем, але мали певні проблеми зі швидкістю руху м’яча, організацією та позиціонуванням. Звісно, це було непросто, адже «Серветт» дуже добре оборонявся, а ще під час гри йшов сильний дощ. У другому таймі ми пропустили гол після переходу, і нам було прикро, тому що ми працювали над цим і мали протидію. Потім нам вдалося зберегти спокій та відігратися. Нашим планом було берегти Кауана Еліаса на залишок матчу, а також використати сильні сторони Педріньйо, коли він вийде на поле.

Я вважаю, що судді провели дуже хороший матч. У житті я здебільшого агресивна людина, я так поводжусь, коли захищаю своїх гравців. Але сьогодні я особливо не заперечував. Ми спілкувалися з іспанськими арбітрами. Щодо менеджера з моєї команди, Віталія, який отримав червону картку, я не вважаю, що він на неї заслуговував. Це було надто суворе рішення, але такі речі є у футболі.

Чи знаєте ви, звідки «Серветт» потрапив до цієї кваліфікації? З Ліги чемпіонів. Я вважаю, у них чудовий тренер. Сьогодні вони чудово оборонялися за підтримки своїх вболівальників під сильною зливою. Я не погоджуюся із тим, що ви щойно сказали. У відборі на Євро-2008 я програв Мальті й виборов дуже важку перемогу над Андоррою.

Якщо у футболі не робити правильних речей, виграти неможливо. У першій зустрічі з «Ільвесом» ми перемогли 6:0, а в другій уже не змогли виграти. Я справді поважаю суперника, і їхня стратегія на полі була хорошою, але інколи футбол просто жорстокий. Тому я не погоджуюся з тим, що ви сказали. Вважаю, ми зробили сьогодні велику, чудову роботу, і я пишаюся своїми гравцями. А команді «Серветт» та їхньому тренеру бажаю успіхів у майбутньому, адже це команда, яку ми дуже поважаємо разом із їхнім наставником. І за рівнем сьогоднішню гру також можна було б назвати кваліфікацією Ліги чемпіонів.

Проти такого щільного захисту маємо атакувальні рішення. Іноді ми виходимо зі схемою 4–1–5 чи 3–1–6 або 3–2–5, але наші троє гравців завжди розташовані в третій зоні атаки. Звичайно, у нас є певні плани, але саме в третій зоні, у фінальній третині, вони можуть використовувати свої таланти й свободу. Я хочу, щоб спочатку було по одному гравцю в кожному коридорі та щоб вони займали правильні позиції, показуючи реакцію на втрату м’яча в нападі та обороні. Авжеж, футбол це гра, яка прекрасна завдяки таланту: коли робиш гарний удар чи прокидаєш між ніг, це красиво. Але найважливішим є вірність нашій системі, грі в пас та реакції.

Педро Енріке та Очеретько? Я ще не говорив із лікарем. Буде довга подорож, близько 10 годин, щоб дістатися до Львова, а в неділю на нас чекає матч. Авжеж, здоров’я моїх гравців для мене на першому місці, але ми провели дві гри по 120 хвилин і мали близько восьми-дев’яти поєдинків у серпні. Ми пройшли через цей складний період. Намагаємося звести кількість травм до мінімуму, але наразі, вважаю, запобігти їм здається неможливим.