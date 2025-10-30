Ключовий гол Андрія Ярмоленка у кубковому поєдинку між Шахтарем і Динамо не лише допоміг киянам змінити хід гри, а й став історичним для капітана біло-синіх.

36-річний вінгер Динамо зрівнявся з Артемом Мілевським — обидва мають по вісім забитих м’ячів у матчах між Шахтарем і Динамо. Саме гол Ярмоленка на 72-й хвилині чвертьфіналу Кубка України зрівняв рахунок у зустрічі (1:1) і повернув киян у гру.

Динамівці не зупинилися — після удару Ярмоленка команду вперед вивів Едуардо Герреро, який на 79-й хвилині встановив фінальний рахунок 2:1.

Топ-10 найрезультативніших гравців Українського Класичного

Андрій Ярмоленко (Динамо) — 8, Артем Мілевський (Динамо) — 8, Діого Рінкон (Динамо) — 7, Алекс Тейшейра (Шахтар) — 7, Андрій Шевченко (Динамо) — 6, Жадсон (Шахтар) — 6, Олег Гусєв (Динамо) — 6, Едуардо (Шахтар) — 6, Луїс Адріано (Шахтар) — 6.

Вже в неділю, 2 листопада, київське Динамо знову зустрінеться з донецьким Шахтарем у матчі 11 туру УПЛ. Гра відбудеться у Львові, початок о 18:00.