Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний провів неоднозначний поєдинок у чемпіонаті Франції проти Страсбура, який завершився результативною нічиєю — 3:3.

Попри три пропущені його командою м'ячі, за даними StatMuse, український футболіст встановив особистий рекорд із точних передач за матч — 112. Його попереднє досягнення становило 91 точну передачу, зафіксовану під час виступів за Борнмут у грі проти Крістал Пелас.

23-річний оборонець приєднався до парижан влітку 2025 року, перейшовши з англійського клубу за 63 мільйони євро. Контракт Іллі Забарного з ПСЖ розрахований до літа 2030 року.

Сьогодні, 21 жовтня, ПСЖ зіграє проти німецького Баєра у третьому турі Ліги чемпіонів. Ілля Забарний, ймовірно, опиниться на лаві для запасних у цьому поєдинку.